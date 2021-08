Belgian Cats treffen morgen fysieke Chinezen: "Moeilijkste wedstrijd voor ons"

"Ik denk niet dat we verwacht hadden dat we met 15 punten zouden winnen van Australië. De zege tegen Puerto Rico was wel verwacht. Het doel was ook om de kwartfinale te halen", vertelt Kyara Linskens.

"Australië is de 2e beste ploeg ter wereld. die wedstrijd heeft ons een enorme boost gegeven voor de rest van het toernooi."



Morgen kijken de Belgian Cats om 10.20 u China in de ogen. "We kennen China een beetje. We hebben er in de voorbereiding een paar jaar geleden al enkele keren tegen gespeeld."

"Ze zijn heel fysiek en ook heel sterk. Op alle posities zijn ze groter en sterker dan wij, maar we weten dat we kunnen winnen."