Belgian Cats, Griekse turngod en heel wat topatleten fleuren uw maandag op

Het minder goede nieuws: morgen begint een nieuwe werkweek. Het geweldige nieuws: de Olympische Spelen staan niet stil. Onze landgenoten staan klaar om ons te verwennen op de atletiekpiste, in het water en op het basketbalveld. Benieuwd wat maandag in petto heeft? Dit zijn de toppers op dag 10.

Atletiek, atletiek en nog eens atletiek op maandag voor de Belgen. Elise Vanderelst mag de spits afbijten in het Olympisch Stadion. Zij begint aan haar reeks op de 1.500 meter om 2.35 uur. Anderhalf uur later, rond 4 uur, pept Imke Vervaet zich op om haar beste chrono neer te zetten op de 200m. Als Vervaet doorstoot naar de halve finales, zien we haar terug na de middag om 12.25 uur. Rond datzelfde uur vliegt Fanny Smets door het luchtruim in de kwalificaties van het polsstokspringen. In de halve finales zien we nog een trio Belgen schitteren. Kevin Borlée en Jonathan Sacoor zetten hun beste beentje voor op de 400 meter om 13.05 uur. Paulien Couckuyt scherpte gisterennacht het Belgische record aan op de 400m horden. Doet ze dat morgen opnieuw? U ziet het vanaf 13.35 uur.

Vanaf 3.20 uur richten we onze aandacht op het water in Tokio. Artuur Peters komt met zijn kajak in actie in de reeksen van de 1.000 meter. Indien hij doorstoot naar de kwartfinales, mag hij zich om 5.20 uur opnieuw opmaken voor een gevecht tegen de stroming. Naast Peters komt ook een Belgisch kajakduo in actie maandagnacht. Hermien Peters en Lize Broekx geven 500 meter lang het beste van zichzelf. Vanaf 4 uur staan de reeksen op de planning, om 5.45 uur volgt een mogelijke kwartfinale. Om 4.50 uur stoot en trekt Anna Van Bellinghen de zwaarste ijzers in de categorie vanaf 87 kg. Kan de Belgische gewichthefster een even mooi resultaat neerzetten als Nina Sterckx? Als laatste, maar zeker niet minste: de Belgian Cats. De Belgische basketbalvrouwen nemen het in hun laatste groepsmatch op tegen China. Volg het vanaf de eerste rij! Afspraak om 10.20 uur.

Griekse turngod aan de ringen

30 jaar en alles gewonnen wat er te winnen viel. Eleftherios Petrounias is een levende legende in Griekenland én in de turnwereld. Aan de ringen wordt het uitkijken naar de kleine - 1,64 meter - olympische kampioen. In Rio klopte hij een Braziliaan en een Rus op weg naar goud. In 2017 en 2018 werd hij telkens wereldkampioen op de discipline. Houdt de bonkige Griek vast aan zijn titel? Volg de finale van de ringen om 10 uur.

Goud (x3) voor Sifan Hassan?

Goud op de 1.500 meter, de 5.000 meter én de 10.000 meter. Dat is het plan van de Nederlandse Sifan Hassan. Morgen om 14.40 uur kan de eerste olympische titel al volgen. Na de reeksen van de 1.500 meter in de ochtend, mag de Nederlandse hardloopster zich opmaken voor een eerste finale. Op de 5.000 meter moet ze wel afrekenen met de Turkse Yasemin Can en de Keniaanse dames. Volgt morgen het begin van een prachtig drieluik voor Hassan?

Noord-Amerikaans burenduel in het voetbal