BEKIJK - Rojas verpulvert stokoud wereldrecord hink-stap-springen op weg naar goud

Het was eigenlijk voor de competitie duidelijk dat er niet veel te doen zou zijn aan Yulimar Rojas en dat zette ze met haar olympisch record bij haar eerste sprong (15,41 meter) in de verf.

Van de concurrentie kon enkel de Portugese Patricia Mamona over die kaap van de 15 meter hinken, stappen en springen, in een nationaal record. Ook de Spaanse Ana Peleteiro had een nationaal record nodig voor brons.

Maar dat was dus allemaal ver achter Rojas, die ook nog een 15,5 meter uit haar kuiten schudde. Maar het beste had ze voor het laatst bewaard. 17 centimeter sprong ze verder dan Inessa Kravets in 1995. Ze kon haar ogen niet geloven.