Andrej Sjevtsjenko gaat (na 5 jaar) niet verder als bondscoach van Oekraïne

Andrej Sjevtsjenko werd in de zomer van 2016 aangesteld als bondscoach van Oekraïne, nadat hij vijf maanden assistent was geweest van zijn voorganger Fomenko.

De voormalige speler van Dinamo Kiev, AC Milan en Chelsea slaagde er niet in zijn land naar het WK van 2018 te leiden. Hij bracht Oekraïne op het voorbije EK wel tot in de kwartfinales. Daarin was Engeland met 4-0 te sterk. De Oekraïners overleefden de groepsfase als een van de beste derdes en versloegen Zweden met 2-1 na verlengingen in de achtste finales.

"Vandaag liep mijn overeenkomst met de Oekraïense voetbalbond af. Ik heb vijf jaar doorgebracht bij de nationale ploeg. We hebben hard gewerkt en getoond dat we modern voetbal kunnen spelen", schrijft Sjevtsjenko op Instagram.