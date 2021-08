Andrade springt naar goud, 1e medaille voor Israël en ongenaakbare Whitlock

Vloer (m): Dolgopyat bezorgt Israël eerste olympische turnmedaille

De mannen maakten er op de vloer een nagelbijter van. Artem Dolgopyat kreeg exact dezelfde score als de Spanjaard Rayderley Zapata: 14.933 punten. Ze kregen ook dezelfde score voor uitvoering, maar de titel ging uiteindelijk naar de turner uit Israël omdat zijn moeilijkheidsgraad net wat hoger lag.

Dat is voor Israël een historisch resultaat. Het is pas de tweede gouden medaille op de Spelen voor het land. De eerste kwam er in 2004 in het windsurfen. Het land haalde ook nog nooit eerder een medaille in de gymnastiek.

De Chinees Xiao ging met brons aan de haal. Voor hem is het al de derde medaille op deze Spelen na zilver in de allroundfinale en brons in de teamfinale.