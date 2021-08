Afstandsloper Robin Hendrix: "Proberen om dicht tegen mijn PR te lopen"

"Het ideale scenario is dat ik een goeie dag heb, dat ik in een hele goeie vorm verkeer. Dan kan ik dicht tegen mijn persoonlijk record lopen", vertelt Robin Hendrix.

"Ik weet ongeveer dat met een tijd van 13.20 het wel mogelijk is om de finale te halen. Als je 13.25 of 13.23 zou lopen, zou dat echt perfect zijn, maar ik moet natuurlijk het geluk hebben dat ik in een snelle reeks zit."

Hendrix, vanaf volgend jaar professioneel atleet, ziet ook dat er hard gelopen wordt. "Op de 10 kilometer was het echt waanzin. 53 seconden in de laatste ronde in die warmte en in die omstandigheden... Die race was echt waanzinnig."

"Het niveau ligt enorm hoog, ook in Europa. Niet alleen in Afrika, maar ook in Europa en in Amerika. Het niveau is de laatste jaren zeker gestegen. Ik kan alleen maar mijn best doen en op het beste hopen voor de reeksen."