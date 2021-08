5 Vuelta-ritten om naar uit te kijken: steile puisten en adembenemende panorama's

Het parcours van de Vuelta is er weer eentje om van te watertanden. Aankomsten bergop bij de vleet, loeisteile puisten en een nieuw monster. Deze 5 etappes stippen me we met een oranje fluostift aan.

Rit 3: puffen en zwoegen op Picon Blanco

De Vuelta zit er niet om verlegen om de renners al vroeg zware kost voor te schotelen.



Op dag 3 ligt de finish boven op de steile Picon Blanco. Een beklimming die we kennen uit de Ronde van Burgos. Vorig jaar voerde Remco Evenepoel nog een kunststukje op die klim op.



De Picon Blanco (7,8 km en en 9,3% gemiddeld) is de eerste van liefst 7 aankomsten bergop in de Vuelta. Liefhebbers van klimspektakel zullen dus veelvuldig hun hartje kunnen ophalen de komende 3 weken.



In de Ronde van Burgos zorgt de Picon Blanco steevast voor spektakel.

Rit 11: gruwelijk steile muur tot 23%

De parcoursbouwer van de Vuelta tovert traditioneel ook met duizelingwekkende stijgingspercentages.



Op de muur naar Valdepeñas de Jaen zullen we in de 11e etappe heel wat renners zien strompelen.



Met pieken tot 23% is de vergelijking met de Muur van Hoei snel gemaakt. Geen wonder dat muurhagedissen zoals Joaquim Rodriguez, Dani Moreno en Igor Anton hier in het verleden al victorie kraaiden in de Vuelta.



Vuelta 2013: Moreno blijft Valverde en Rodriguez de baas in Valdepeñas de Jaen

Rit 17: klimmen in oogverblindend decor naar Lagos de Covadonga

Betoverende plaatjes verzekerd wanneer de renners naar de gletsjermeren van Covadonga klauteren.



De lastige beklimming in het natuurpark Picos de Europa prijkt al voor de 22e keer op het Vuelta-parcours, een klassieker dus.



De laatste keer, in 2018, zwaaide Thibaut Pinot er de plak. Ook Nairo Quintana, Pavel Tonkov en Pedro Delgado stonden al als primus op het podium te glinsteren in het adembenemende decor.



Bekijk hoe Quintana zichzelf naar winst stuwt op Lagos de Covadonga

Rit 18: koninginnenrit met beestachtige slotklim

Geen Angliru dit jaar. Maar de Vuelta zou de Vuelta niet zijn als hij niet met een nieuw monster op de proppen komt in Asturië.



De huiveringwekkende Alto de Gamoniteiro serveert de renners 15 klimkilometers die gemiddeld 9,6 procent stijgen. Een loodzware onderneming, vooral omdat Lagos de Covadonga van daags voordien bij velen nog op de maag zal liggen.



Noem deze etappe gerust de koninginnenrit, want voor de slotklim doemen nog 3 lekkernijen voor bergstieren op. De 4.500 hoogtemeters liegen er niet om.



Het profiel van de koninginnenrit in deze Vuelta.

Rit 21: lange slottijdrit naar wereldberoemd bedevaartsoord