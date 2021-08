4 olympische kampioenen loven Derwael: "Dit komt heel hoog in Belgische sportgeschiedenis"

Alles is subjectief - zeker vergelijkingen van sportprestaties. Maar 4 olympische kampioenen zijn het er collectief over eens: het goud van Nina Derwael komt hoog in de Belgische sporthistorie: "Een tweevoudig kampioene met olympisch goud... Dat is superieur."

Frederik Deburghgraeve: "Meest stressvolle moment in jaren"

Samen zijn ze pioniers. Frederik Deburghgraeve won in 1996 als enige Belg goud in het zwemmen, Nina Derwael deed vandaag hetzelfde in het turnen. Allebei wereldsporten. "Of ik hetzelfde voelde deze middag? Tijdens de finale eigenlijk wel, ja", geeft Deburghgraeve toe. "Nina is als enige favoriete overeindgebleven. De concurrentes presteerden niet goed genoeg. Misschien door de druk en stress om af te gaan tegen Nina." "Bij mij was dat ook zo. Ik zwom in Atlanta niet mijn beste finale, maar deed wat ik moest doen. Ik moest als eerste aan de meet zijn, Nina de hoogste score turnen."

Ik had toch wat schrik. Nina was jarenlang favoriet, maar door één foutje kan je de olympische titel mislopen. Frederik Deburghgraeve

De olympische kampioen van 1996 zat vanmiddag net als miljoenen landgenoten op het puntje van zijn stoel tijdens de oefening van Derwael. "Het was mijn meest stressvolle moment in jaren", lacht hij. "Ik keek er echt naar uit en leefde toch mee. Je kunt wel de absolute favoriet zijn, maar in de finale moet je het nog altijd bewijzen." "Daar had ik toch wat schrik voor. Jarenlang favoriet zijn, maar dan door één klein foutje de olympische titel mislopen. Dat zijn de Spelen... Je krijg maar één kans om de 4 jaar. Je moét het dan doen. Dat is ook wat de medaille extra glans geeft."

Greg Van Avermaet: "Er zal veel op haar afkomen"

Greg Van Avermaet zorgde voor het eerste goud in Rio, Nina Derwael deed dat kunstje over in Tokio. "Ik ben iets vroeger naar huis gekomen om haar finale te zien", glundert de wielrenner. "Het was heel spannend. Nina heeft 5 jaar gewerkt om het 20 seconden heel goed te doen." "Dit is een heel mooi moment in haar carrière, bijzonder speciaal. Ik was blij dat te mogen beleven, voor haar zal dat niet anders zijn. Ze moet proberen om er zoveel mogelijk van te genieten. Vanaf nu zal er heel veel op haar afkomen. Maar het is leuk om stil te staan bij het behalen van een gouden medaille en ervan te genieten."

Tia Hellebaut: "Weinigen hebben haar dit voorgedaan"

Met haar gouden medaille komt Nina Derwael in het rijtje van allergrootste Belgische sportvrouwen ooit. Daarin prijken onder meer al Nafi Thiam, Ulla Werbrouck, Kim Gevaert en ook Tia Hellebaut. "Wat Nina gedaan heeft, schat ik heel hoog in", aldus de hoogspringster, die in 2008 goud veroverde in Peking. "Weinigen in de Belgische sport hebben haar dit voorgedaan. Het is ongelofelijk. Voor de gymnastiek is dit een fantastisch verhaal." "Ik was er toch niet helemaal gerust op. Maar toen ik de oefening van Nina zag en andere concurrentes foutjes maakten, begon ik stilaan te dromen. Op het einde wist je dat het goud moest zijn." "Ook bij mezelf kwam het gevoel van mijn olympische titel terug. Veel spanning, de emoties... Het borrelde opnieuw allemaal naar boven."

Ulla Werbrouck: "Trapje hoger dan ik"

"Ik had kippenvel", straalt Werbrouck. "Ik ken Nina en haar familie persoonlijk heel goed. Elk moment van de finale heb ik intens beleefd. (lacht) Eigenlijk ben ik er nog altijd niet goed van."

Nina is een tweevoudig wereldkampioene met olympisch goud: dat is superieur. Ulla Werbrouck