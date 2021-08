4 F1-rijders worden op de vingers getikt na dragen van regenboogshirt in Hongarije

4 Formule 1-coureurs zijn berispt door de wedstrijdcommissarissen na afloop van de Grote Prijs van Hongarije omdat ze voor de race tijdens het Hongaarse volkslied een regenboogshirt droegen ter ondersteuning van de LGBTQ+-rechten. Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Carlos Sainz en Lance Stroll kregen een waarschuwing voor hun shirt, waarop "We Race As One" en "Same love" stond.