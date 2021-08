24u Spa-Francorchamps duurt 10 minuten te lang voor Vanthoor en Weerts

Op 9 minuten en 40 seconden voor het einde reed de Audi van Vanthoor en Weerts nog aan de leiding, maar toen zette Pier Guidi in zijn Ferrari nog een ultieme inhaalbeweging in (zie video). In heel natte omstandigheden reed de Ferrari naar de eindzege. Ze haalden het nipt voor de Audi van Weerts, Vanthoor en de Zuid-Afrikaan Kelvin van der Linde. Aston Martin vervolledigde met Nicki Thiim, Marco Sorensen en Ross Gunn (Den/Den/GBr) het podium. "Als je er zo dicht bij komt, voelt het niet leuk om tweede te worden", reageerde Vanthoor. "Van de 65e naar de 2e plaats rijden is goed, maar het is een bittere pil."

Laurens Vanthoor houdt gebroken neus en wonden in het gezicht over aan crasht in de paddock