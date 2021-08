"Enkel buitenlandse coach kan voor schokgolf in het Belgische zwemmen zorgen"

"De Spelen van Lecluyse waren door haar finaleplaats dan wel weer goed", gaat Wijnants verder. "Maar ze heeft haar persoonlijke records niet verbeterd en dat is natuurlijk jammer. Naast medailles halen, is dat namelijk de reden waarom je deelneemt."

Toch is de commentator van mening dat Lecluyse tevreden mag zijn over haar Japanse avontuur. "Een olympische finale Is heel straf, vooral omdat zwemmen zo'n mondiale sport is. Het was ook al geleden van Brigitte Becue (Atlanta 1996) dat we dat nog meegemaakt hadden bij de vrouwen."

"We mogen ook niet vergeten dat het haar 3e Spelen waren", merkt Wijnants op. "Ze heeft niet opgegeven en is niet gestopt na haar teleurstellingen op de voorbije EK's en WK's. Daarvoor is ze nu beloond met die finale in Tokio."