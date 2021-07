Zelfs zonder zwembril zwemt Alaskaanse aalvlug

Balen voor de 17-jarige Lydia Jacoby! Vier dagen geleden zwom ze nog naar de olympische titel op de 100 meter schoolslag, maar in de 4x100 meter relay was het lot haar minder gunstig gezind. Meteen na de start zakte haar zwembril af. Ondanks dat euvel zwom de Alaskaanse toch nog een tijd van 1'05"09, amper 14 honderdste seconden boven het persoonlijk record dat ze dinsdag zwom. Ook voor de Amerikaanse ploeg werd het even zwart voor de ogen, want zij eindigden pas op de vijfde plaats in de mixed relay.