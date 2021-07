Witsel sluit na half jaar weer aan bij Dortmund: "Ik voel me een nieuwkomer"

In januari scheurde Axel Witsel zijn achillespees, meteen het einde van zijn seizoen bij Dortmund. Na een pittige revalidatie kon de Rode Duivel voor het eerst in actie komen op het EK met de Belgen.

Na 6 maanden afwezigheid kan hij nu ook weer zijn geel-zwarte plunje van Dortmund uit de kleerkast halen. Gisteren sloot Witsel aan bij de groep op stage in Zwitserland. "Het is heel lang geleden. Ik voel me een beetje een nieuwkomer", zei hij bij zijn aankomst.

"Ik had mijn ploegmaats al 6 maanden niet meer gezien, dus ik ben heel blij om terug te zijn. En het belangrijkste is dat ik me heel goed voel. Het was een lasige periode. Ik heb hard moeten werken om fit te raken voor het EK. Gelukkig kon ik 4 wedstrijden spelen zonder pijn."