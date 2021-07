Vrancken: "Dit is de grootste ontgoocheling sinds ik coach van Mechelen ben"

Na afloop reageerde coach Wouter Vrancken bijzonder ontgoocheld: "We waren hier niet klaar voor. Het was echt niet goed genoeg vandaag. We geven dan ook nog een doelpunt weg en dan krijg je een hele moeilijke wedstrijd. Ook onze mentaliteit zat niet goed, dit is niet hoe ik KV Mechelen ken."

Vrancken spaarde de grote woorden niet: "Dit is de grootste ontgoocheling sinds ik coach van KV Mechelen ben. Het heeft niets met het speltechnische te maken want af en toe wilde het nog wel eens lukken, maar tussen de oren zat het niet goed. Je kan altijd een wedstrijd verliezen, maar je moet je wel 100 procent inzetten."

"Als je er niet met de juiste ingesteldheid aan begint dan is het heel moeilijk om nog zaken te forceren. Tijdens de rust hoopten we een schokeffect te creëren, maar ook dat werkte niet echt. We moeten niet kijken naar individuen, het was de hele groep die tekortschoot."

Vrancken riep al meteen na afloop van de match zijn spelers tot de orde: "De harde woorden zijn al gevallen. Het is belangrijk dat we er volgende week weer staan. Ik heb mijn zeg al gedaan. Individuen afbreken is totaal onnodig, maar we zullen het er de komende dagen zeker nog over hebben."





"Als we deze wedstrijd spelen volgens onze kwaliteiten dan had je het veel beter kunnen doen. De ruimte lag er ook zoals we het graag hebben, maar dan moet je er mentaal ook wel klaar voor zijn", aldus een ontgoochelde Wouter Vrancken.