Tien om te zien van eerste olympische week: ontdekking, ontgoocheling en oppermachtig

1. Van Aert verzilvert topvorm, maar tijdrit is "koers te veel"

De Belgische medaillerekening werd vorige week zaterdag al geopend. Een beresterke Van Aert kroop met de besten de machtige Mikuni Pass over en schudde nadien enkele snedige versnellingen uit zijn kuiten. Helaas was Carapaz tegen dan al gaan vliegen. Met een machtige sprint kon hij zijn hoogvorm toch verzilveren. Ook in de tijdrit van afgelopen woensdag behoorde Van Aert tot de topfavorieten, maar achteraf sprak hij van "de koers te veel". Op het tweede klimmetje verloor Van Aert zeeën van tijd, waardoor hij tevreden moest zijn met de zesde plaats.

2. "Afwezige plank" dwingt tuimelende Van der Poel tot opgave

Ook voor de veldritcollega's van Van Aert was een hoofdrol weggelegd in de mountainbikerace, zowel positief als negatief. Tom Pidcock soleerde naar goud, terwijl de olmpische droom van Mathieu van der Poel een nachtmerrie werd. De Nederlander kwam in de eerste ronde ten val door een "afwezige plank" en moest de race staken.

3. 3x3 Lions zijn dé ontdekking van de Spelen

Voor aanvang van deze olympiade deden de namen Nick Celis, Thierry Mariën, Rafaël Bogaerts en Thibaut Vervoort enkel bij basketbalingewijden een belletje rinkelen. Tijdens een fenomenaal toernooi (met meerdere prachtige buzzer beaters) hebben ze zich in de harten gespeeld van miljoenen Belgen. De kers op de taart kwam er net niet, maar het 3x3-basketbal hebben ze wel op de kaart gezet. Het WK in Antwerpen volgend jaar wordt een nieuwe 3x3-hoogmis.

4. Simone Biles zet mentale gezondheid op de agenda

De grootste kampioenen herken je vaak niet aan hun sportieve daden, wel aan die ernaast. Simone Biles' boodschap rond mentale gezondheid was belangrijker dan een zoveelste gouden medaille. De 24-jarige turnlegende besliste om een stap opzij te zetten tijdens de teamfinale door twijfels in het hoofd. Haar woorden achteraf: "We moeten lichaam en geest beschermen."

5. "Dit is zot!" Belgische turnsters halen de teamfinale

Naast het belangrijke statement van Simone Biles konden de Belgische gymnastes sportief jubelen. Na een fenomenale prestatie met enkele schoonheidsfoutjes plaatsten Nina Derwael, Jutta Verkest, Lisa Vaelen en Maellyse Brassart zich voor de teamfinale. "Ik was in shock. Dit is echt megagek", glunderde Derwael. In die teamfinale eindigden de Belgen 8e. Morgen kan het Belgische turntoernooi nog mooier worden wanneer Nina Derwael aantreedt in de brugfinale.

6. Gouden droom wordt bronzen opluchting voor Casse

Niet het goud waar hij op aasde, maar wel een heel knappe bronzen medaille voor judoka Matthias Casse. In de halve finale verloor hij na een betwistbare beslissing, maar in de kamp om brons toonde hij zijn enorme weerbaarheid. "Vanaf morgen is Parijs 2024 het hoofddoel", reageerde een emotionele Casse meteen heel strijdvaardig.

7. Cats stunten tegen Australië en begeesteren met teamspirit

In je allereerste match winnen tegen 's werelds nummer twee Australië, je moet het maar doen! "We zaten drie weken in een Japanse gevangenis en nu amuseren we ons rot!", kon Linde Merckpoel de Cats ontfutselen. Met een fenomenaal vierde kwart en dankzij een onhoudbare Meesseman werd de stunt bewaarheid. The sky is the limit voor deze Cats!

8. Van Vleuten: eerst foutief juichen, nadien wel terecht vieren

De eerste dagen van deze Spelen leken wel vervloekt voor Nederland. Vooral de wegrit bij de vrouwen was slapstick eerste klas. Annemiek van Vleuten kwam dolblij en juichend over de finish, in de waan dat ze olympisch goud had veroverd, maar wist duidelijk niet dat de Oostenrijkse Kiesenhofer nog voor het peloton uit reed. En dus veranderde de stemming: "Ik had het mis". In de tijdrit misrekende Van Vleuten zich niet, waardoor ze met enkele dagen vertraging toch een gouden plek kon vieren.

9. Australische vrouwen en Dressel heersen in olympisch bad

In onze contreien is het olympisch zwemtoernooi misschien wat onder de radar gebleven, omdat alle finales op een ontiegelijk nachtelijk uur betwist werden, maar qua niveau is het een toernooi om duimen en vingers bij af te likken. Langs Belgische zijde had vooral Fanny Lecluyse reden tot feesten met een finaleplaats op de 200 meter schoolslag. Globaal laten de VS en Australië enkel kruimels over voor de rest van de wereld: samen zwommen ze al 44 medailles in hun vitrinekast, dat is net niet de helft van alle verdeelde medailles. Caeleb Dressel heeft intussen drie medailles in zijn badmuts zitten (op de 100 meter vlinderslag in een wereldrecord, op de 100 meter vrije slag in een olympisch record en op de 4 x 100 meter vrije slag). Bij de vrouwen is Australië, bij monde van Emma McKeon en Ariarne Titmus, oppermachtig.

10. Red Lions brullen ongeslagen door de groepsfase