Spaanse voetballers plaatsen zich voor halve finales na verlengingen tegen Ivoorkust

Het venijn zat hem duidelijk in de staart in deze kwartfinale. Spanje en Ivoorkust leken bij een 1-1-stand af te stevenen op verlengingen, maar dan brak een zinderende slotfase aan. In de 91e minuut wist Gradel doelman Unai Simon te verschalken.

Over en uit voor Spanje, denk je dan. Maar dat was buiten Rafa Mir gerekend. Zo'n 2 minuten later maakte de speler van Wolverhampton gelijk na defensief geklungel bij de Ivorianen.

Dan toch verlengingen. Daarin kregen de Spanjaarden een strafschop na handspel van Bailly in de eigen zestien. Het werd een kolfje naar de hand van Mikel Oyarzabal die doelman Tape naar de verkeerde hoek stuurde.

Ivoorkust kon niet meer terugslaan na die uppercut. Sterker nog: Rafa Mir maakte zijn hattrick met nog 2 treffers compleet. Spanje dus naar de kwartfinales.