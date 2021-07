Simon Geschke mag "gevangenis" in Tokio 2 dagen vroeger verlaten

"Jammer dat Geschke die olympische ervaring niet kon beleven"

"Dit is hopelijk het dichtst dat ik ooit bij een verblijf in de gevangenis zal komen", sakkerde Simon Geschke afgelopen week vanuit een officieel quarantainehotel in Tokio.



De 35-jarige Duitser was naar Japan afgereisd om zaterdag de wegrit te rijden. Maar net voor de start van de Olympische Spelen testte hij positief op het coronavirus.



Geschke moest zijn tijd in Tokio doorbrengen in een officieel quarantainehotel. Geen al te fijne ervaring.

"De ramen zijn gesloten en je mag maar 3 keer per dag je kamer even uit. Een speaker aan het plafond maakt je wakker om 7 uur om je temperatuur te meten", getuigde Geschke.



Na ruim een week mag Geschke nu zijn boeltje pakken in het quarantainehotel, dankzij een 2e negatieve test.



"Na intensief overleg met onze olympische arts Bernd Wolfarth, de autoriteiten en de medische commissie van het IOC hebben we de terugreis 2 dagen kunnen vervroegen", zegt de Duitse delegatieleider Dirk Schimmelpfennig.



"Toch blijft het erg jammer voor Simon Geschke, die door de besmetting de olympische ervaring niet kon beleven."