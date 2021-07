Red Lions met vertrouwen richting kwartfinale tegen Spanje: "We kennen hun zwaktes"

De Belgische hockeymannen hebben slechts één missie hier in Tokio: beter doen dan de zilveren medialle van Rio. De volgende horde op weg naar goud is Spanje in de kwartfinale. "Ik had hier op voorhand voor getekend", zegt bondscoach Shane McLeod.

Onze Red Lions stoomden ongeslagen door de groepsfase. Met de groepswinst op zak trekken onze nationale hockeymannen nu richting een kwartfinale tegen Spanje. De Belgen speelden begin juli al eens tegen de Spanjaarden. In de groepsfase op het EK versloegen de Red Lions Spanje met 4-2. De Lions trekken dus met het nodige vertrouwen naar de kwartfinale. "Op een toernooi speel je liever tegen ploegen waar je met vertrouwen tegen speelt en die je goed kent. Spanje is zo een ploeg. We hebben recent nog verschillende keren tegen hen gespeeld waar we telkens dominant waren", stelt bondscoach McLeod.

"We moeten onze tegenstander zeker respecteren, maar we kennen hun zwaktes en weten waar de kansen liggen. Dat helpt ons", zegt McLeod. "Ik had op voorhand zeker getekend voor een kwartfinale tegen Spanje. De weg naar de finale ligt nu open zoals wij het willen."

Volgens McLeod mogen we de Spanjaard ook niet onderschatten. "Ze spelen met veel passie. Ze worstelden zich doorheen de groepsfase, maar in de kwartfinale begin iedereen opnieuw van nul."

Luypaert: "Ik denk niet dat er rare dingen zullen gebeuren"

Ook Red Lion Loïck Luypaert is blij met de tegenstander in de kwartfinale. "We hebben goede statistieken tegen Spanje en we kennen ze ook heel goed. Ik denk niet dat er rare dingen zullen gebeuren." "Of Spanje nu een goede of een slechte dag heeft, dat zou geen impact mogen hebben op ons", zegt Luypaert. "We moeten vooral ons spel spelen met onze structuur en principes. Dan moeten we gewoon voor de overwinning gaan. We hebben hier dan ook 5 jaar voor gewerkt. Zoiets mag niet fout gaan." Volgens Luypaert ligt het grootste gevaar bij de Spanjaarden vooral bij hun spitsen. "We mogen ons niet laten vangen aan hun snelle counter. Ze hebben vooral oude spelers, we moeten hen dus moe maken."

"We geloven er heilig in dat we in de finale zullen geraken. Is het anders dan zal dat heel pijnlijk zijn", besluit Luypaert.