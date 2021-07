Rani Rosius over Jamaicaans podium: "Had meer verwacht van Fraser-Pryce"

"Een olympisch record, ik tril er helemaal van", reageerde sprintster Rani Rosius enthousiast op de prestatie van Thompson. "Die Jamaicaanse vrouwen gaan allemaal super hard. Ik wist wel dat Jamaica de top 3 zou bezetten, tenzij dat Ta Lou zich daar nog ergens tussen zou nestelen. Het is zalig om te zien."

"Ik had het wel verwacht. De Jamaicanen hadden in de reeksen en de halve finale ook al supersterk gelopen. Enkel Fraser-Pryce had niet echt doorgelopen in de reeksen. In de halve finale ook niet. We hadden nu wel iets meer verwacht van haar, maar Thompson bleek sneller."

De tijden op de loopnummers zijn bijzonder snel. Voor de oorzaak daarvan hoeft u niet ver te zoeken. "Het is een heel goede piste", weet Rosius. "Het zijn ook erg goede omstandigheden om in te lopen. Iedereen is ook in vorm en dat zie je. Daarnaast zullen de superspikes er ook iets mee te maken."