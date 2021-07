Nieuw-Zeeland zegeviert in finale Rugby Sevens bij de vrouwen

Nieuw-Zeeland heeft zo hun revanche beet. 'The Black Ferns' grepen op de vorige Olympische Spelen in Rio nog naast het goud. In de finale bleek Australië toen te sterk. Vandaag realiseerden de Nieuw-Zeelandse dames wel hun gouden droom.

In de strijd om het brons keken Groot-Brittannië en de Fiji elkaar in de ogen. Uiteindelijk sleepte Fiji de medaille in de wacht: 21-12.