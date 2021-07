Maenhaut en Geurts varen naar 14e plek op eerste Spelen: "Hoopvol voor toekomst"

De medaillerace halen zat er niet meer in voor de Belgen, maar ze sloten wel op een mooie manier hun toernooi af. "We zijn allebei heel blij", zei Anouk Geurts. "Eerst en vooral dat we hier stonden op de Spelen, maar we hebben ook in sommige races echt kunnen tonen wat we in ons hebben."

"Dat kwam er niet in elke race uit want het zijn moeilijke condities, maar we zijn tot het einde blijven vechten voor elk puntje."

"We hebben een paar foutjes gemaakt en daar kunnen we uit leren", vertelt Maenhaut. "Maar we moeten vooral moed putten uit de mooie dingen die we hier gedaan hebben. En daar energie uit halen voor de volgende campagne."

"De vorige dagen hadden we wat ongeluk met twee diskwalificaties dus we wilden goed afsluiten en dat hebben we echt wel gedaan."

Nu is het voor het duo op naar Parijs 2024. Wat hebben ze op deze Spelen geleerd? "We weten nu vooral wat er allemaal bij komt kijken", zegt Isaura. "Normaal kijkt er niemand naar ons en nu plots wel. Dat eens meemaken, is wel goed. Zo zullen we dat in Parijs wat meer kunnen uitschakelen."

"We kijken hoopvol vooruit. Een groot deel van deze vloot gaat stoppen. Er zal een nieuwe generatie komen en wij gaan er al bij staan van het begin."



Anouk Geurts: "Mensen geloven in ons en in ons project. Dat is tof om te zien."

En nu? "Even vakantie en misschien een paar herexamens, maar daar willen we nog niet te veel aan denken", lachen ze. "En we moeten nog een foto maken met de olympische ringen, anders zijn we hier niet geweest."