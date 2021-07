Leon Bailey maakt na ommetje in Duitsland droomtransfer naar de Premier League

In januari 2017 maakte Bailey de overstap van Racing Genk naar de Bundesliga. Hij slaagde er al snel in om uit te groeien tot een vaste waarde in Leverkusen. Met zijn snelheid en technische bagage maakte hij zowel indruk in de Bundesliga als in de Europa League.

Bij Aston Villa komt Bailey met Trezeguet, Wesley en Nakamba heel wat oude bekenden uit de Jupiler Pro League tegen. Hij moet er mogelijk het vertrek van sterkhouder en kapitein Jack Grealish mee helpen opvangen. Manchester City zou de spelmaker op het oog hebben.