Kwartfinalisten bekend in hockeytoernooi: perfect rapport voor Australië en Nederland

De groepsfase bij de hockeyvrouwen bestaat uit 2 poules van 6 ploegen, die elk 1 keer tegen elkaar spelen. De eerste 4 van elke groep gaan door naar de kwartfinales.

Australië was in groep B al even zeker van de kwartfinales, maar zette tegen Argentinië (2-0) de kroon op het werk. Argentinië zelf wordt nog net voorbijgestoken door Spanje, waardoor de Argentijnen in de volgende ronde uitkomen tegen het Duitsland van de Belgische bondscoach Xavier Reckinger.

De Duitsers vochten in hun slotmatch tegen Nederland om de groepswinst, maar ook daarin lieten de Nederlandse topfavorieten niets liggen. Nederland zelf mag nu in de kwartfinale tegen Nieuw-Zeeland uitkomen, op papier een meer dan haalbare kaart. Ook India en Groot-Brittannië (de titelverdediger) stoten door in groep A.