Kajaksters Broekx en Peters: "We hopen op een finale, maar makkelijk wordt het niet"

Terwijl broer Artuur voor de 2e keer deelneemt aan de Spelen maakt Hermien Peters samen met Lize Broekx haar olympisch debuut in Tokio. Hoewel het hun 1e deelname is, geloven beide dames rotvast in hun kansen. "Het is een meerwaarde dat we goed overeenkomen", vindt de oudste Peters.

"Omdat we samen in een boot zitten, zien we ook samen af. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen en dat zorgt ervoor dat we nog iets meer dan 100 procent kunnen geven."

Ook roeipartner Broekx is van mening dat hun goede verstandhouding alleen maar voordelen met zich meebrengt. "We zijn altijd samen en dan leer je elkaar tot in de puntjes kennen."

"Tijdens de winter wonen we ook vaak samen, waardoor we elkaar wel echt goed kennen. Dat is belangrijk natuurlijk. Op training proberen we elkaar ook altijd af te maken om zo steeds beter te worden."