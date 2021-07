Hoe sterk "finishen" Pieters en Detry? Statistieken op slotdag geven weinig hoop

Thomas Pieters: met Rio in het achterhoofd

Toch moeten we niet wanhopen. Behoudt Pieters zijn niveau van de voorbije dagen, zijn "slechte" derde dag buiten beschouwing gelaten, dan zit er zeker eremetaal in. Al zal hij daarvoor net als vijf jaar geleden opnieuw een sterke slotdag uit zijn club moeten schudden.

Een sterke slotdag zal ook straks in Tokio nodig zijn wil Pieters zijn prestatie van in Rio verbeteren. Een moeilijke opdracht als we naar zijn slotdagen kijken van het afgelopen jaar.

Thomas Detry: vaak een goede slotdag

Voor een medaille mogen we ook hopen op een topprestatie van die andere golfer. Thomas Detry beleefde het afgelopen jaar een absoluut topjaar. Negen keer haalde hij een top-10-notering. Sterker nog, van die negen keer wist hij zich vier keer op het podium te nestelen. Een topresultaat morgen zit er dus zeker in.

Maar net als bij Pieters zal ook Detry een sterke slotdag moeten hebben om een olympische medaille in de wacht te slepen. In tegenstelling tot zijn collega helt de balans voor de Brusselaar wel in zijn voordeel als we de resultaten van de slotdag erbij nemen. Al is het ook bij Detry erg nipt.

Detry wist het afgelopen jaar elf keer plaatsen goed te maken op de slotdag. Negen keer lukte dat niet. Het zal er dus om spannen morgen.