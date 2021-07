Het Moment van Karl: "Draadjes in het hoofd van Djokovic maakten kortsluiting"

"De beste tennisser van 2021 is ook maar een mens van vlees en bloed. Novak Djokovic won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon. Zonder Roger Federer en Rafael Nadal in Tokio dacht hij ook nog even snel olympisch kampioen te worden. Alleen verloor hij in de halve finale van Zverev. En in de match om brons ging het compleet fout tegen Carreno Busta."

"De stoppen van Djokovic sloegen door, de elektriciteitsdraadjes in het hoofd maakten kortsluiting. Hij gooide zijn racket de tribune in en stelde het daarna nog een paar keer op de proef. Na zijn nederlaag gaf Djokovic forfait voor bronzen match in het gemengde dubbel. Officieel om een elleboogblessure, maar ik denk dat Djokovic een beetje rust nodig heeft."

"Vooral in het hoofd. Al zou het niemand verbazen mocht hij straks terugkeren en de US Open winnen."