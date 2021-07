Geen ontspanning na de inspanning: twee judoka's huiswaarts gestuurd na toeristisch uitje

Atleten die na hun competitie de Tokyo Tower, de Japanse tuinen of het drukste kruispunt ter wereld willen ontdekken, denken maar beter twee keer na. Twee Georgische atleten hebben namelijk hun accreditatie moeten inleveren en worden huiswaarts gestuurd nadat ze betrapt werden tijdens een toeristisch uitje.

Om welke atleten het precies gaat, is nog niet bekend. De Georgische judoka's hebben er overigens succesvolle Spelen opzitten, want ze kampten zich naar vier medailles: goud voor Lasha Bekauri in de -90kg en zilver voor Vazha Margvelashvili in de -66kg, Lasha Shavdatuashvili in de -73kg en Guram Tushishvili in de +100kg-categorie.

De coronapandemie houdt nog steeds heel lelijk huis in Japan. De noodtoestand in Tokio is nog steeds van kracht. Daardoor is publiek niet welkom op de Spelen en moeten atleten en begeleiders zich aan een erg strikt protocol houden.