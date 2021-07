Eliott Crestan plaatst zich met knappe 2e plaats voor halve finales op 800 meter

Eliott Crestan toonde afgelopen winter al zijn potentieel op het EK indoor in Polen en ook in de kwalificaties van de 800 meter in Tokio was hij op de afspraak.

In de reeks van Crestan werd er niet bijzonder snel gelopen, waardoor het er voor de Belg op aankwam om zich bij de eerste drie te scharen om het ticket voor de halve finales meteen veilig te stellen.

Crestan ging goed mee met de groep en imponeerde dan met een sterk eindschot in de laatste 200 meter. De 22-jarige Belg leek zelfs even zijn hand uit te steken naar de 1e plaats in zijn reeks, maar de Mexicaan Lopez ging er in het slot nog over. Met een chrono van 1'46"19 bleef Crestan precies één seconde boven zijn persoonlijk record.

"Ik had niets te verliezen. Op aanraden van mijn coach heb ik een versnelling geplaatst op het einde van de race. Het was alles of niets. Ik wilde in de voorposten van het pak komen. Dat pakte goed uit. Ik ben tevreden", zegt Crestan.

De halve finales staan zondagmiddag op het programma. "Ik ga voor een bonus. Ik wil nog beter doen dan vandaag", is hij ambitieus.