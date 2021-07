Demarez voor kwartfinale Red Lions: "Spanje is een land dat ons ongelooflijk goed ligt"

Na een vlekkeloze groepsfase is het vanaf morgen echt menens voor de Red Lions. Onze hockeycommentator Eddy Demarez blikt vooruit op de kwartfinale tegen Spanje (die om 11.30 uur gespeeld wordt) en looft in dezelfde adem Alexander Hendrickx en Thomas Briels.

De Red Lions dartelden spelenderwijs door de groepsfase, met vier zeges, een gelijkspel en een doelsaldo van +17. "Die groepsmatchen zijn altijd een beetje een waardemeter, maar je moet die toch met een korreltje zout nemen. Een land als Duitsland bijvoorbeeld doet daarin wat nodig is, maar gaat nooit doorspelen." "Dat geldt ook voor de Lions. In geen enkele wedstrijd hebben ze hun hoogste niveau gehaald. Voor de toplanden België, Australië, Duitsland en Nederland begint het toernooi pas in de kwartfinales, hoewel Nederland heel zwak gespeeld heeft." "Dat is zoals in het voetbal: ook voor de Rode Duivels begint het kampioenschap pas in de knock-outfase. Nu moet je alles vergeten en van nul herbeginnen. Met dien verstande dat je in de groepsfase wel al ziet wat de verhoudingen zijn." "Zo vrees ik voor een desastreus toernooi voor Nederland. Zij zijn echt heel zwak door de groepsfase geraakt. Vooral defensief zijn ze niet sterk genoeg. Ik acht de kans groot dat ze er tegen Australië al uitgaan. Hebben ze verkeerd gepiekt?" "In de halve finale van het EK speelden ze wel goed tegen België, maar de Lions piekten toen totaal nog niet. De Nederlanders geloofden dat niet, maar nu zien ze het grote kwaliteitsverschil."

"We hebben een enorm mentaal voordeel tegenover Spanje"

Morgenmiddag wacht met Spanje de eerste echte test. "Tegen Spanje hebben we al lang geen belangrijke match meer verloren. Op het EK twee jaar geleden hebben we hen twee keer een pak slaag gegeven, zowel in de groepsfase als in de finale. Op het voorbije EK wonnen we met 4-2, terwijl we dan dus nog lang niet ons niveau haalden."

"Het is een land dat ons ongelooflijk goed ligt. Dat is eigenlijk al begonnen op de Spelen in Londen, toen we hen met 5-2 versloegen in de match om de vijfde plaats. Nadien hebben we in belangrijke matchen nooit meer van hen verloren." "We hebben een enorm mentaal voordeel tegenover Spanje. Die Spanjaarden geven ook toe in gesprekken dat ze bij matchen tegen België vooraf al denken: "Het wordt niks vandaag". Terwijl ze bijvoorbeeld tegen Nederland wel graag spelen."



"Aanvallend heeft Spanje getalenteerde spelers, maar hun nadeel is hun leeftijd"

"Maar we moeten wel opletten. Het is niet onmogelijk dat we tegen hen verliezen. Zo hebben ze nog altijd Pau Quemada rondlopen. Hem kennen we uit de Belgische competitie. Hij heeft lang bij Leuven gespeeld en heeft ook de Gouden Stick gewonnen in onze competitie. Hij is intussen 37 jaar, maar hij blijft wel strafcorners omzetten."



"Aanvallend heeft Spanje dus toch getalenteerde spelers. Hun nadeel is wel hun leeftijd. Ze zijn de oudste ploeg van dit toernooi en toonden in de groepsfase al tekenen van vermoeidheid."

Wat we in Rio niet hadden, hebben we nu wel: de beste strafcorner ter wereld. We moeten bidden dat Hendrickx niets overkomt.

"Daartegenover staat dat België niet gespaard is gebleven van blessures. Boon zit nu goed in het toernooi, maar heeft toch enkele wedstrijden nodig gehad om in zijn ritme te komen na zijn blessure. In de eerste match verloren we ook De Kerpel, die hopelijk fit is voor de kwartfinale."

"Wegnez sukkelt met zijn dijbeen en Gougnard met zijn knie. En dan kreeg Hendrickx ook nog die stick tegen zijn hoofd, waar hij hopelijk enkel een Harry Potter-litteken aan overhoudt."

"Hendrickx mogen we echt niet kwijtspelen, want hij is een ongelooflijk wapen. Zijn strafcorner kan ons erdoor slepen in moeilijke matchen. Wat we in Rio niet hadden, hebben we nu wel: de beste strafcorner ter wereld. We moeten bidden dat Hendrickx niets overkomt."

"Daarnaast verdient ook Thomas Briels een eervolle vermelding. Hij is als reserve naar het toernooi gekomen, maar profiteert van de nieuwe regels. Hij werkt hard en heeft vijf matchen sterk gespeeld, ondanks die mentale klap dat hij eigenlijk maar reserve is. Chapeau! Ik moet het ook nog maar zien of hij morgen niet bij de selectie zit. Hij verdient het ergens wel."