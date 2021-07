De Gentse kassa is 17 miljoen rijker: Benfica bevestigt de komst van Roman Jaremtsjoek

AA Gent plukte Roman Jaremtsjoek 4 jaar geleden voor een appel en een ei op bij Dinamo Kiev.

Na enkele succesvolle seizoenen in Gentse loondienst doet clubmanager Michel Louwagie met zijn scherpschutter nu dus weer een gouden zaak.

Jaremtsjoek aasde al langer op een transfer en had die belofte min of meer afgedwongen bij het Gentse clubbestuur. Een succesvol EK met Oekraïne, waar hij twee keer scoorde, krikte zijn waarde nog wat op.

AA Gent wou een jaar na de topdeal met Jonathan David de clubkas weer spekken en Benfica heeft de gewenste som op tafel gelegd. Gent ontvangt 17 miljoen euro voor de spits en krijgt ook nog eens 25% van een latere doorverkoop.

Jaremtsjoek kreeg - zoals gebruikelijk is in Portugal - een torenhoge transferclausule van 100 miljoen euro in zijn contract.