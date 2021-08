Dan Bigham: de Britse "nerd" die met Denemarken wil heersen op de piste

Dan Bigham is drievoudig Brits kampioen in de ploegenachtervolging. Zijn laatste titel dateert van 2020. Dat de 29-jarige renner aanwezig is op de Olympische Spelen, is een evidentie.

Maar, neen. De motorsportingenieur koos er niet voor om met de Britten naar Tokio te trekken. Sinds 2019 kan hij niet meer door één deur Britse wielerbond. Bigham besloot om zelf aan te kloppen bij Denemarken om zijn kennis van de sport te delen.

Het plan? De olympische hegemonie van zijn thuisland doorbreken. Zowel in Rio, als in Londen en Peking ging het Britse kwartet met het goud aan de haal in de ploegenachtervolging. Daar wil de nerd - bezeten door de sport - samen met de Denen verandering in brengen.

Een utopie is het plan van Bigham alvast niet. Op de wereldkampioenschappen in maart van dit jaar stelde Denemarken maar liefst drie keer op rij het wereldrecord scherper. Een gouden medaille was het logische gevolg.