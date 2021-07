Britse sprinttopper in tranen na blessure: "Hier heb ik 2 jaar voor gewerkt"

Dina Asher-Smith liep met die blessure toch nog een sterke tijd van 11.05. Zo werd ze derde in haar halve finale en dat was niet goed genoeg voor een plaats in de finale. Niet verwonderlijk, aangezien de vicewereldkampioene met een blessure sukkelt. De Britse laat ook verstek gaan voor de 200 meter.

"Ik ben enorm ontgoocheld dat ik de finale niet heb gehaald, want dit is Tokio", vertelde ze in tranen aan de BBC. "Het is alles waar ik de voorbije 2 jaar voor heb getraind."

"Nadat ik mijn hamstring had verrekt, werd me gezegd dat het een scheur was en dat ik een operatie moest ondergaan. Ik zou 3 tot 4 maanden aan de kant staan."

"Maar toen kreeg ik te horen dat het een verkeerde diagnose was. Het bleek geen scheur te zijn, want mijn hamstring zat nog steeds vast. We deden er dan alles aan om toch op de Spelen te kunnen staan."

Asher-Smith was zowel op de 100 meter als de 200 meter een grote kandidate op eremetaal. Op de 200 meter is ze zelfs de regerende wereldkampioene.