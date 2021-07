Ben Broeders strandt in kwalificaties van polsstokspringen

Ben Broeders paste in de kwalificaties voor de openingshoogte van 5,30 meter, maar faalde vervolgens bij zijn eerste poging over 5,50 meter. Daarmee was de Belg wel in goed gezelschap, want ook Armand Duplantis en Renaud Lavillenie gingen de mist in bij hun eerste sprong.

Poging 2 was wel de goeie voor Broeders, die dan pas in 3 keer over 5,65 meter geraakte. Die hoogte had kunnen volstaan voor een plaats in de finale, maar niet voor Broeders: hij had te veel pogingen nodig gehad.

En dus kwam het er voor Broeders op aan om over 5,75 meter te wippen, 5 centimeter minder dan zijn Belgisch record. Maar dat lukte niet, geen finaleplaats dus voor een ontgoochelde Broeders.

"Dit valt wel tegen", zucht hij. "Het was strijden. Ik heb geprobeerd er het beste van te maken, maar mijn laatste passen waren niet wat het moest zijn en dan volgt de rest ook niet."

"De omstandigheden? Ik denk dat we goed voorbereid waren. Ik was niet goed genoeg, niet constant genoeg. Een beetje in de lijn van mijn seizoen, jammer genoeg. De efficiënte en de regelmaat ontbraken."