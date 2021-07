Atlete Elise Vanderelst voor haar 1.500 meter: "Halve finale is het doel"

Op maandag 2 augustus om 2.35 u is het 'money time' voor Elise Vanderelst. Ze loopt dan de reeksen van de 1.500 meter. "Ik ben hier met de ambitie om het beste van mezelf te geven."

"Ik hoop dat ik de halve finale kan halen. Maar ik wil deze Spelen verlaten met de gedachte dat ik er alles heb uit gehaald", vertelde Vanderelst in Tokio.

Vanderelst kroonde zich al tot Europees indoorkampioene op de 1.500 meter. "Dat geeft me veel vertrouwen. Ik heb daar enkele meisjes geklopt waar ik nog niet van had gewonnen. Dat laat zien dat ik ze wel kan kloppen."

Welke chrono heeft ze nodig om zich te plaatsen voor de halve finale? "Dat is moeilijk te zeggen. Want het kan een trage of een snelle reeks zijn. Dus welke chrono ik nodig heb, is niet duidelijk."