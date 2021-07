"De Belgian Hammers hebben hun doel bereikt, maar ze hadden een stille ambitie"

"Het verschil tussen de bronzen medaille en de 5e plaats van de Belgen bedroeg 32 seconden en tussen de gouden medaille en België zat 56 seconden", vertelt Dirk Gerlo.

"Het was een wedstrijd die 1 uur en 20 minuten geduurd heeft. Je zou kunnen zeggen dat het er even in had gezeten. Maar als je dan naar de uitslag kijkt, dan moet je zeggen dat Groot-Brittannië, Amerika en Frankrijk een sterker collectief hadden."

"Als je zegt dat top 8 en dat olympisch diploma het doel is en je eindigt op de 5e plaats, dan is het doel bereikt. Maar je hebt ook die stille ambitie van de Belgian Hammers: het podium. Om dat te behalen moet iedereen top zijn en dat was niet echt het geval."