Zwemfinales: Schoenmaker zwemt fantastisch WR, McKeon is koningin van 100m

Er werd in Tokio voor vandaag nog maar één wereldrecord gezwommen in het Aquatics Centre. Daar bracht de Zuid-Afrikaanse Tatjana Schoenmaker vannacht verandering in op de 200m schoolslag.

In de finale, met ook Fanny Lecluyse, lag ze halverwege nog in tweede positie, maar in de tweede 100m zwom ze indrukwekkend van iedereen weg.

Schoenmaker tikte aan in 2'18"95, een fenomenaal wereldrecord. De Amerikaanse vrouwen Lilly King en Annie Lazor mochten met Schoenmaker mee het podium op. Lecluyse werd achtste en laatste.