Zuid-Koreaanse San An zet onlinecritici op hun plaats met 3e gouden plak

De Zuid-Koreaanse An San heeft haar Olympische Spelen afgesloten met drie gouden medailles. Ze won in finale van het individuele nummer na shoot-offs tegen de Russische Jelena Osipova. Eerder won ze ook al de teamcompetitie bij de vrouwen en de gemengde competitie. Voor San smaakt dit misschien wel extra zoet omdat ze vooraf heel veel kritiek had gekregen op haar kapsel.