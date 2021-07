Zuid-Koreaan niet te spreken over Iraans goud: "Hoe kan een terrorist nu winnen?"

Javad Foroughi is in zijn thuisland lid van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde, deze organisatie werd in 2019 door de Verenigde Staten op de lijst van de terroristische organisaties gezet.

De zesvoudige olympische medaillewinnaar Jin Jong-oh voegde er ook nog aan toe dat het "pure onzin" is dat iemand die lid is van zo een organisatie kan deelnemen aan de Spelen.

De actiegroep United for Navid, opgericht na de executie van de Iraanse worstelaar Navid Afkari die kritiek had op het regime, trad Jin Jong-oh intussen bij. Ze dringen er bij de ethische commissie van het IOC op aan om onmiddellijk een onderzoek op te starten.



"We beschouwen de toekenning van een olympische medaille aan de Iraanse sportschutter Javad Foroughi als een catastrofe voor zowel de Iraanse sport als voor de internationale gemeenschap en met name voor de reputatie van het IOC.", liet de de organisatie weten in een verklaring.

“De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde heeft een geschiedenis van geweld. Het is een door de Verenigde Staten aangewezen buitenlandse terroristische organisatie. We roepen op tot een onmiddellijk onderzoek door het IOC, en de opschorting van de medaille toekenning tot het onderzoek afgelopen is.”

De 41-jarige Foroughi maakte bij uitreiking van de medaille een militaire groet op het podium. Voor de Spelen liet hij in een interview weten dat hij leerde met een pistool te schieten in een hal onder het gebouw van een ziekenhuis in Syrië waar hij werkte.