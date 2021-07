Zo'n duizend fans: Primoz Roglic als een held onthaald in Slovenië

Het was drummen geblazen op de Sloveense luchthaven. Niemand minder dan Primoz Roglic arriveerde daar vandaag namelijk en hij nam meteen zijn zoontje Lev op de arm.

"Wederom is aangetoond dat waar een wil is, een weg is. Deze medaille is het resultaat van veel moeite en opoffering", liet Roglic zich ontvallen bij het Sloveense Delo.

"De gebeurtenissen volgen elkaar zo snel op. Er is geen tijd om er op terug te kijken en alles opnieuw te beleven. Maar ik ben blij dat Sloveense atleten goede dingen laten zien en de mensen vreugde schenken."