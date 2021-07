Zimmermann springt naar vluchtersgroepje en klopt Vanhoucke en co in de sprint

Voor de sprinters had de tweede etappe in de Ronde van de Ain te veel hoogtemeters in petto.

Het heuvelachtige terrein lokte dan ook veel aanvalspogingen uit en Harm Vanhoucke had met 4 metgezellen het winnende lot getrokken.

Trek-Segafredo probeerde Quinn Simmons nog richting de kop van de koers te loodsen, maar de winnaar van de Ronde van Wallonië werd geen seconde uit het oog verloren door zijn concurrenten.

Simmons werd geschaduwd, Georg Zimmermann niet. De Duitser ging in zijn eentje op zoek naar de 5 leiders en sloot op zo'n 3 kilometer van de finish aan.

De Duitser van Intermarché-Wanty-Gobert kwam op adem in laatste positie, schoof net voor de laatste bocht naar voren en perste een machtige sprint uit zijn dijen.

Zimmermann boekte zijn eerste profzege, Vanhoucke klopte op zijn stuur nadat hij zich met zijn vluchtgezellen toch wat had laten ringeloren.

De Duitse ritwinnaar is ook de nieuwe leider. De Ronde van de Ain (2.1) eindigt morgen met een nieuwe etappe voor de klimmerstypes.