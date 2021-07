Verloofde van Plasschaert is voor medaillerace al zeker van goud, Van Laer sluit mooi af

Na een 34e plaats in Londen en een 17e plaats in Rio de Janeiro probeerde Wannes Van Laer die opwaartse spiraal verder te zetten in Tokio, maar dat is niet gelukt.

In de eerste races finishte hij steevast in de achterhoede, waardoor een uitmuntend klassement er al gauw niet meer inzat. Van Laer zeilde zich in de laatste vier races wel steeds de top 20 binnen, maar de starttickets voor de medaillerace waren tegen dan al lang uitgedeeld.