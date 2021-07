Vanhaezebrouck pelt eitje met Referee Department: "Ze vroegen om fouten op te lijsten"

"We gingen het er eigenlijk bij laten, tot het moment dat het Referee Department maandag nog eens met de uitleg kwam dat het een natuurlijke tussenkomst was. Dat gaat in tegen alle beoordelingen. In de kranten, van specialisten, van ex-voetballers zoals Wim De Coninck en René Vandereycken. En toch bevestigt het Referee Department dat het een logische tussenkomst was."

"Voor ons is het overduidelijk een beweging van de hand naar de bal. We kunnen begrijpen dat de scheidsrechter en zijn assistent dat niet kunnen zien, maar daarvoor is er natuurlijk een VAR in het leven geroepen."

Het was een duidelijk goed overwogen actie waarmee AA Gent vrijdag uitpakte. Eerst werd op de website een artikel gelanceerd met de beelden van de bal tegen de hand van STVV-speler Maximiliano Caufriez vorig weekend in de slotfase. Hein Vanhaezebrouck kondigde bij het begin van zijn persconferentie spontaan aan dat hij eerst wou uitleggen waarom zijn club dat deed.

Er werd ons gezegd dat we de fouten dit seizoen maar eens moesten oplijsten. We zijn een speeldag ver en het is zover.

Dit waren de letterlijke woorden van het Referee Department maandag: "We gaan akkoord met de beslissing om geen strafschop toe te kennen omdat de arm in een natuurlijke positie is en de bal vanop korte afstand de hand raakt."



Vanhaezbrouck tilt zwaar aan het feit dat het Referee Department na het bekijken van alle beelden een dag later niet van gedachten is veranderd. En hij wil even de puntjes op de i zetten over iets wat vorig jaar is gebeurd. "Vorig jaar zaten we met alle clubs van Play-off II samen met het Referee Department en werden onze opmerkingen een beetje weggelachen."



"Had het Referee Department zelf de correctheid gehad om te zeggen dat er een fout was gebeurd, waren we hier niet op teruggekomen. Als ze een dag later bij hun standpunt blijven, is het aan ons om daar niet mee in te stemmen. Als iedereen zegt dat het een penalty is, dan scheelt er iets bij hen."