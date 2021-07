Vandegoor ziet Belgian Cats scoren: "Je voelt de gedrevenheid om een prijs te pakken"

De Belgian Cats gingen tegen Puerto Rico verder op het elan dat ze tegen Australië hadden ingezet. Toen wonnen ze met 15 punten verschil, tegen Puerto Rico diepten ze die puntenkloof nog verder uit tot 35 punten. Was hun laatste tegenstander dan zo zwak, of waren de Belgien Cats gewoon heel sterk? Volgens commentator Christophe Vandegoor ligt deze zege in de lijn der verwachtingen: "Het is een logische uitslag tegen een van de zwakste ploegen van het toernooi, die niet tot de top 20 van de wereld behoort. China won ook tegen Puerto Rico met soortgelijk groot verschil."

Meesseman als enorme motor voor de ploeg

De zege mag dan wel duidelijk zijn, onze commentator ter plekke houdt er ook een heel positief gevoel aan over. En wel om 2 redenen. Toch ziet Vandegoor ook een werkpunt. Vandegoor: "Ze hebben al baskettend, met veel tempo in de match, gedaan wat ze moesten doen. Positief is ook dat meerdere speelsters gescoord hebben. Tegen Australië scoorden alleen Delaere, Meesseman en Allemand. Nu komen daar nog eens de zussen Mestdagh bij. Ze maakten hun kansen af en dat geeft vertrouwen." "Nog goed is dat Meesseman een heel hoog niveau haalt tegen deze kleinere tegenstander. Vaak zijn topspelers dan iets minder gemotiveerd, maar dat is bij haar niet het geval. Ze pakt 10 rebounds, is de beste verdediger, ze maakt 20 punten en laat de rest scoren. Ze is een ongelofelijke motor voor de ploeg. Die wereldtopper erbij rechtvaardigt de ambities."

Een werkpunt is wel de verdedigende rebound. Daar schort het bij de meesten, alleen Meesseman doet dat goed

"Een werkpunt is wel de verdedigende rebound en met name de boxing-out. Dat wil zeggen, je lichaam zo in de strijd werpen dat de aanvaller de rebound niet kan pakken. Daar schort het bij de meesten, alleen Meesseman doet dat goed. Ik legde het op de persconferentie voor aan de coach. Zijn antwoord: “Ik kan als coach hameren op die verbetenheid onder de ring, maar je hebt dat of je hebt dat niet."" Vandegoor: "Het is zoals dalen met de fiets. De ene durft dat, de andere zit met schrik. Maar het belangrijkste is dat ze onder impuls van Julie Allemand het tempo in het spel houden. Want op dat moment is ook Meesseman op haar best. Dan vallen er gaten en ziet zij als geen ander wie ze kan bedienen. Haar spelinzicht komt het beste tot uiting wanneer het spel snel gaat."

Groepswinnaar worden om sterkste landen te vermijden is cruciaal

De Belgian Cats zijn door hun zege tegen Australië en Puerto Rico zo goed als zeker van de kwartfinales. Maar als ze willen dromen van meer, dan worden ze best reekshoofd (3 groepswinnaars + beste tweede). Vandegoor merkt dat er duidelijk ambitie is om te scoren.

"Ze zijn zeer met de zaken bezig. Ze zijn niet bezig met tellen van de stand in de groep en "wat als"-scenario's. Door de 2 zeges hoeft een misstap tegen China ook al geen drama te zijn." "Een goed teken in de match tegen Puerto Rico was dat ze zijn blijven doorduwen. Julie Allemand bleef op het veld staan om door te drukken en om te proberen het doelpuntensaldo omhoog te krikken. Dat doelpuntensaldo kan doorslaggevend zijn om groepswinnaar te worden. Die kans is dan ook reëel." "Als groepswinnaar ontloop je sterke landen als de VS, Spanje en Frankrijk in de kwartfinale. Die kwartfinale hadden ze vooraf als doel gezet, maar in dat scenario mag de halve finale je doelstelling zijn."



Teleurstelling van het bronzen EK doorspoelen: "Ze willen een prijs pakken"

"Ze spelen beter dan op het EK. Meer focus, meer consistentie en niemand met slappe aandacht. Ze komen als eerste op het terrein om op te warmen en zijn telkens meer dan een uur bezig." "Je voelt dat toppers Meesseman en Wauters de focus leggen. Ze willen koste wat het kost een prijs pakken. Die gedrevenheid voel je. Hoe dat komt?Meesseman vond de bronzen medaille op het EK dit jaar minder waard dan de bronzen EK-medaille van 4 jaar geleden. Ze voelden dat er meer had ingezeten. Ze zit daar nog mee en wil nu het ijzer smeden. Dat beseffen ze en dat verklaart de verbetenheid." "De match tegen China nu maandag is een volgende serieuze test. China is

een machine. Als ze ook die match nog winnen, dan leven ze ook nog eens op een wolk. Dan zullen we zien wat er echt kan."