Tomas Kopecky neemt leiderstrui over van Nys na tijdritwinst in Ronde van Vlaams-Brabant

In de eerste twee etappes van de Ronde van Vlaams-Brabant stond er geen maat op Thibau Nys. De 18-jarige renner van Baloise Trek Lions was telkens de snelste in een massasprint.

De derde etappe schotelde de renners een tijdrit voor van 9 kilometer tussen Korbeek-Dijle en Leefdaal. De Tsjech Tomas Kopecky (Acrog-Tormans) zette er de snelste tijd neer in 11'59''.

De tweede plaats was voor Vincent van Hemelen (Urbano Cycling Team), hij strandde op 7 seconden van Kopecky. Vito Braet (Lotto-Soudal Development Team) werd derde.

De leider in het klassement, Thibau Nys, moest zich na afloop tevreden stellen met een dertiende plaats op 33 seconden van Kopecky. Daardoor neemt de 21-jarige Tsjech de gele leiderstrui over van onze landgenoot.

Ook in het algemeen klassement wordt Nys nu dertiende op 33 seconden van nieuwe leider Kopecky. Thibau Nys blijft wel leider in het puntenklassement en start morgen zo in de groene trui.

Zaterdag rijden de renners zeven ronden van 22,6 kilometer in en rond Leefdaal. Op zondag valt dan het doek over de 24ste Ronde van Vlaams-Brabant met 12 ronden in en rond Rillaar.