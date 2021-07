Toestand van Amerikaanse BMX'er stabiel na zware valpartij

De olympische droom ging in de halve finale in rook op voor Connor Fields. De olympische kampioen van Rio 2016 smakte in de eerste bocht hard tegen de grond nadat hij het wiel van de Fransman Romain Mathieu aantikte.

Ook de Nederlander Twan van Gendt en de Fransman Sylvain Andre raakten betrokken bij de valpartij, maar Connor Fields was er erger aan toe. Hij moest met een draagberrie afgevoerd worden naar het ziekenhuis.

"We kunnen bevestigen dat Connor Fields wakker is en in afwachting is van verdere medische evaluatie. We zullen updates geven van zodra die bekend zijn", vertelde de ploegdokter.

Uiteindelijk pakte de Nederlander Niek Kimmann in de finale de gouden medaille voor de Brit Kye Whyte en de Colombiaan Carlos Alberto Ramirez.