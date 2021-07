Tikken Belgian Hammers vannacht eremetaal op de kop? Dirk Gerlo onthult de tactiek

Elke triatleet moet in vergelijking met de individuele wedstrijd een stuk minder lang zwemmen, fietsen en lopen. Concreet gaat het om 350 meter zwemmen, 6,8 kilometer fietsen en 2 kilometer lopen. Dat is in het voordeel van de meer explosieve types.

Bovenop het fysieke aspect komt er in de estafette, net als in de atletiek, ook een tactisch luik bij. Wie zet je wanneer in? "Normaal gezien wordt daar door de concurrentie heel geheimzinnig over gedaan", zegt commentator Dirk Gerlo. "Bondscoach Nick Baelus heeft tijdens de training nog gespioneerd om te zien wie bij het zwemmen op het startponton verscheen."

Maar bij de Belgen zijn er volgens Gerlo weinig geheimen.

"Claire Michel zal als eerste van start gaan. Zij is een goeie zwemster en kan bovendien beter dan Valerie Barthelemy in groep zwemmen."

"Als tweede is het dan aan Marten Van Riel. Als Michel pakweg een tiental seconden achterstand heeft opgelopen, dan kan Van Riel dat als beste zwemmer al meteen goedmaken."

"Daarna is het de beurt aan Valerie Barthelemy. Zij is de betere zwemmer in open water. Zij is een heel explosief type en heeft dankzij haar complementariteit voor de gemengde ploeg een profcontract gekregen. Dat ze ook individueel zo sterk presteerde, was eigenlijk een verrassing."

"Ten slotte is het aan Jelle Geens. Hij heeft zich (door zijn coronabesmetting) op en top kunnen concentreren op deze aflossing. In vergelijking met het EK in Glasgow, waar de Belgen brons behaalden, wordt er nu 2 in plaats van 1,5 kilometer gelopen. Dat is in het voordeel van Geens, een heel sterke loper. Die 500 meter extra kunnen misschien een paar plaatsjes verschil maken."