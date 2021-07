Teams trekken aan mouw van EK-ontdekking Locatelli: "Zelf wil hij naar Juventus"

Op het voorbije EK maakte Manuel Locatelli naam en faam tijdens de groepsfase. Tegen Zwitserland maakte hij toen 2 van de 3 Italiaanse goals.



Zijn team Sassuolo krijgt sindsdien de ene aanbieding na de andere voor de 23-jarige middenvelder.

"Zelf wil hij het liefst naar Juventus gaan", onthult Giovanni Carnevali (CEO van Sassuolo) aan Sky Italia. "Maar als andere teams interesse tonen, zullen we de mogelijkheden moeten evalueren. Want het is niet zeker dat het bod van Juventus voldoende is."

"Vandaag hebben we een gesprek met Juventus. Maar we spreken ook met Arsenal en een ander Engels team."

Toch is het niet ondenkbaar dat Locatelli bij Sassuolo blijft. "Bij een transfer moeten de 3 partijen akkoord gaan. Anders blijft Locatelli bij Sassuolo", besluit Carnevali.