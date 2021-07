Team Sporza in Tokio: nog 3 dagen, de vrijheid lonkt

De atleten zullen ook niet in contact komen met de lokale bevolking (of het moeten medewerkers van de Olympische Spelen zijn). Na hun competitie krijgen de deelnemers 48 uur om het land te verlaten.

Wat de twee groepen vooral moeten vermijden, is contact met de inwoners van Japan. Iedereen heeft negatieve testen moeten voorleggen om het land binnen te mogen en bijna dagelijks ondergaan we hier een test, maar de beleidsmakers nemen liever het zekere voor het onzekere.

In 15 minuten naar de "snelwegwinkel"

Voor reporters gelden andere regels. Na 2 weken in Tokio - 15 dagen eigenlijk, want de aankomstdag staat gelijk aan dag 0 - krijgen ze meer bewegingsruimte.

Tenminste als je over een kerngezond lichaam beschikt. Bijna dagelijks moeten reporters een speekseltest afleggen, in elke arena wordt je temperatuur gemeten en in een app beantwoord je om de 24 uur vragen over je gezondheid. Of je geen hoestje hebt bijvoorbeeld.

Wij voelen ons gelukkig nog altijd zo fris als een hoentje. En hopen nu dat de app over 3 dagen groen oplicht. Dan kunnen we ook eens naar een andere superette voor wat mondvoorraad.

De enige winkel waar we nu welkom zijn, vergelijk je het best met een snelwegwinkel. Alles voorverpakt, niks vers. En een kraakverse appel, daar snakken we eerlijk gezegd wel naar.