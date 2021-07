Ryan Murphy na zilver op 200m rugslag: "Ik weet niet of concurrentie dopingvrij is"

"Het is heel frustrerend dat ik niet 100 procent zeker ben of deze sport wel helemaal schoon is", vertelde Ryan Murphy na afloop. "Dat komt vooral door alles wat er al in het verleden gebeurde."

"Het is voor mij mentaal ook zeer moeilijk om te beseffen dat ik keihard werk om dan tegen tegenstanders uit te komen die waarschijnlijk niet dopingvrij zijn."

Nadien, toen ook Rylov aanwezig was op de persconferentie, zwakte Murphy zijn forse toon toch nog wat af: "Ik wil hier niemand zonder bewijzen met de vinger wijzen. Mijn felicitaties aan Jevgeni, hij is een bijzonder getalenteerde zwemmer.

Ook de Brit Luke Greenbank deed enkele stevige uitspraken: "Het is als atleet heel frustrerend om te weten dat er een door de staat gesponsord dopingprogramma bestaat. Ik heb het gevoel dat dit nog strenger aangepakt kan worden."

Rylov kreeg op de persconferentie na afloop de vraag of hij dopingvrij had deelgenomen aan de wedstrijden: "Ik hoop uit de grond van mijn hart dat deze sport dopingvrij is. Heel mijn leven werk ik al om zulke prestaties te behalen. Ik weet niet goed hoe ik hier op moet reageren."

"Ryan heeft het volste recht om te denken wat hij wil denken. Ik heb geen rechtstreekse beschuldigingen gehoord aan mijn adres, ik heb dan ook geen problemen met hem."