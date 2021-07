Rustig aan in reeksen? Niets van! Supersonische tijden op 100 meter

"Wow, wow! Ik ben in shock", was alles wat de Ivoriaanse sprintster Marie-Josée Ta Lou kon uitkramen na haar reeks op de 100 meter sprint. Ze finishte haar heat in 10"78, een verbetering van haar persoonlijk record met maar liefst 7 honderdste seconden én een evenaring van het Afrikaanse record. En dat dus in een ontspannen voorronde!

Ook de Jamaicaanse toppers Elaine Thompson-Herah en Shelly-Ann Fraser-Pryce liepen op kousenvoeten naar respectievelijk 10"82 en 10"84. Van alle 54 sprintsters die vanochtend in het startblok stonden, lieper er zeven een persoonlijk record.

Wat is nu de verklaring voor die vliegende start? De combinatie van de snelle piste, superspikes, warm weer, weinig wind en op competitie azende atletes na een door corona verstoord anderhalf jaar.

De toptijden van vannacht doen sommigen misschien zelfs dromen van het wereldrecord op de 100m, dat al sinds 1988 op naam staat van Florence Griffith-Joyner. Morgen weten we of die tijd van 10"49 benaderd of verbeterd wordt.

De halve finales staan morgen vanaf 12.15u op het programma, de finale is om 14.50u. Morgen komen ook de mannelijke sprinters op de 100 meter voor het eerst in actie: de voorrondes starten om 4.35u.